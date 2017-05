Mr le Délégué auprès du Représentant,

me suis présenté dans la moiteur de ce vendredi 18/5 après-midi, lourd casier judiciaire harnaché sur le dos, aux portes de cette ancienne prison suédoise de Gustavia, votre annexe. Comme envenimé par toute cette mascarade et ces branquignoles supplétifs, ai débauché le premier ivrogne trouvé en chemin, au coin de l’oubli select, et nous avons enquillé au mieux les pavés de la rue de la gaule du général.

Et puis, un peu comme dans cette fable sud-américaine bien chrétienne : Seigneur, pourquoi en ces temps les plus pénibles m’avez-vous abandonné, alors même que vous m’aviez promis d’être là à mes côtés, pourquoi une seule empreinte de pas sur le sol ? Mais, c’est qu’en ces moments là, je t’ai porté mon fils… mon suppléant me prit sur les épaules, assénant à tu-tête « l’aider pour bien députer », nous attaquâmes un brin la côte de la rue Lubin, et non Lupin je vous assène.

Mais là, tous vos volets étaient clos, votre sous-sous-préfecture cycloné en ce jour de clôture de candidatures députatives… quel larcin ! Il nous fallait nous rendre à Saint-Martin nous indiqua une plongeuse haïtienne… quel bordel ?

Bien péripathétique déchéance électorale : à la queue du sénateur Magras c’est maintenant Chauvin qui Clarke la porte du PS… Toujours constant, Gibbs flemingue l’Ump, misant sur l’ostrabisme à qui Miot Miot, chantre de la toute fraîche défiscalisation de la construction hôtelière à Saint-Barthélemy, pour exporter le concept canadien Jutras sick digue à l’entrée de Gustavia. De son côté Jacqua dit « Jeffry choisy Arnell », c’est qu’il fallait Lédée Hamlet; Il n’y a guère que Mussington qui ait opté pour l’unilatéral, bravo : ce n’était pas faute de Petrus à Saint-Barthélemy ! Et le pompon, un parachutage en règle du vol d’oise sur la vague bleu marine; du coup moi aussi j’attends Nicole, pour sauter Willy… comme thi é bault.

Enfin allons-nous pouvoir apprécier à sa vraie valeur le penchant extrémiste de la toute droitienne Saint-Barthélemy; il sera alors temps de rejoindre SXM la hollandaise, où soyons tous… XXX. Vive l’abstinence !