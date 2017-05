Bilan cinétique du vol présidentiel de Mai 2017 sur l’île de Saint-Barthélemy, Antilles Françoise

Les non-inscrististes, les abstentionnistes, les nullistes et les blanchistes ne seront délibérément pas considérés ici dans cette analyse, puisqu’ayant de leur fait cautionné l’indicible.

Un sous mis, Bruno Magras avait d’ailleurs chaussé sa plus belle cravate tissé rouge hier samedi pour l’occasion, enclin d’œil mélenchoniste ; mais toutefois on ne vous dira pas non plus si ses consignes de chasteté ont été bien respectées ni comment prendre son pied de la lettre.

Les résultats, brut de brut et blanc de blanc (il est 20 heures à Bruxelles) :

Gustavia, Lurin, Gouverneur, Public, Corossol, Lorient, Camaruche, Vitet, Dévé, Salines, Marigot, Pointe-Milou, Grand Cul-de-Sac, Petit Cul-de-Sac, Toiny et Grand-Fond auront voté de façon très analogue avec une moyenne de 58,20 % Macron et donc 41,80 % Le Pen c’est énorme… à rapprocher du score global des 58,43 % – 41,57 % de Saint-Barthélemy c’est énorme.

Les quartiers de Colombier, Flamand, Merlette, hauteurs de Corossol et hauteurs de l’Anse des Cayes font décidément figure de bon élève à l’échelle nationale avec 64,95 % Macron et donc « que » 35,05 % Le Pen c’est énorme.

Le palmier d’or de l’épouvantail revenant toutefois aux quartiers de Saint-Jean, de l’Anse des Cayes, et de l’Anse des Lézards… Où il c’en eût phalus à deux doigts dans le fillon de porter Le Pen au pouvoir : 53,80 % Macron et donc 46,20 % Le Pen c’est affligeant on se croirait presque en Nouvelle Calédonie.

Dès lors nous ne pouvons que supputer… Un peu comme les guyanais, un latent malaise social local, vis à vis de la taxe de séjour peut-être, ou l’expression du souhait non pas de voir supprimer le RSI mais bien de le fusionner au RSA pour dupliquer le RSSAÏE ? Ou alors plutôt comme les guadeloupéens et martiniquais souhaitant chasser les haïtiens, dominiquains et dominicais : Saint-Barthélemy, la blanche, souhaiterait t-elle se débarrasser de ses bétépistes portugais puis ses femmes ménagères et repasseuses et l’écul sorti de l’Europe ? Cette main d’œuvre, qu’elle a pourtant consciemment et consciencieusement choisi, au lendemain du cyclone Luis de 1995 et de l’avènement au pouvoir du grand bâtisseur, le petit père des peuples des quartiers de sous-le-vent, Bruno « El Chapo » Magras, la privilégiant du reste, cette main d’œuvre, au guadeloupéen, par exemple justement ? Tout aussi qualifié et damné ? Mais somme toute peut-être un peu trop bronzé, voire djihadiste ? Supputons… À qui mange dans la main du St Barth ?

Saint-Barthélemy, la blanche, la pure, n’ayant du reste jamais connu l’esclavage, les quelques 1478 nègres recensés à Gustavia en 1819 (d’ailleurs plus que la totalité des électeurs de Macron du 6 Mai d’hier !) ayant été, et c’est bien connu, principalement des hommes d’affaire, et nul n’étant parfait malheureusement quelques proxénètes (privilégiant par ailleurs plutôt l’exploitation des blanches au créole et galettes du vent que celles au patois et fungui de sous-le-vent), Saint-Barthélemy donc, a su attirer, il est vrai, quelques vrais patriotes ; Et parmi cette dernière vague de migrants métropolitains bon teint s’étant installés là depuis les succès économico-touristiques des années 80, attirés par ce lustre passé si clair voir presque blondinant et toujours suédois, des migrants aux convictions bien plus détrempées que la bise marine et rassérénées par l’idéologie frontiste. Supputons… Qui sont les bons à rien ?

Et là par contre pour finir nous ne supputerons plus : en apposant il y a peu le nom de Rémy de Haenen, nationaliste raciste du 20ème siècle, en lieu et place de Gustav III, roi bisexuel poignardé en plein bal masqué, sur le fronton du futur Aéroport Bartholomé Colomb de Saint-Jean, Bruno Magras aura lui aussi apporté sa pierre béton à notre édifice au demeurant architecturalement incohérent. En attendant sous peu l’installation d’un réacteur nucléaire à Public, avec retraitement des déchêts appauvris alimenté directement par le logiciel dématérialisé des droits de quai, encore une première dans les caraïbes : après la Mariane d’Or Bruno Magras désormais décidément bien En Marche pour la Marine de Platine.

Bref, quoiqu’il en soit, il appartient toujours bien à chacun de se raconter sa propre histoire n’est ce pas, le tout étant de continuer à bien rendre à Lézard ce qui appartient à Lézard : les résultats de France ont-ils leçon a donner à ceux de Saint-Barthélemy ?

Saint-Barthélemy, encore WOULO BRAVO et rendez-vous donc aux élections législatives. Supputons, supputons… Mais aussi, députons.

LKJ :

Fashist an di attack Noh baddah worry ’bout dat

Fashist an di attack Wi wi’ fite dem back

Fashist an di attack Den wi countah-attack

Fashist an di attack Den wi drive dem back

We gonna smash their brains in ‘Cause they ain’t got nofink in ‘em

RAL, Saint-Jean Aéroport DE HAENEN DEHORS, 7 Mai 2017;

il était vingt-heures à Bruxelles, Macron à 66% on va scruter avec attention le taux de l’écu du dollar.