You thought I was dead (ndlr : or drunk ?), here I am to fly upon your head (Lee « Scratch » Perry), Gonna smash their brains, caus’ they ain’t go noffink in (Linton Kwesi Johnson)

Huit mois qu’il n’avait rien écrit Lédron, la faute au bug de l’an 2012; mais huit mois ça fait pas encore tout à fait un bébée… L’esclavage lui, est on ne peut plus toujours à la mode, de Tarantino à Spielberg, d’Abraham Lincoln à Django unchained… Et on vient tout juste de retrouver Richard III, en part king… Bonne année 2014 !

Hey happy people, this here is something « new », I know you’re gonna like it, so let me tell you what we’re gonna do (…) Funky, funky chicken, and the mashed potato, do the alligator (Soul almighty, The Wailers). C’est que j’aime pas les jours fériés, les commémorations tout ça tout ça, le 9, le 11; et puis le dimanche je m’ennuie. Et le « Fonds suédois de Saint-Barthélemie » alors ? Tout ce qui est en « ie » fume et tue, il n’y aurait guère que la folie ? Alors c’est pour quand some more monie money en virement sur Aix-en-Provence ? Comment ça DGC ? 149 volumes sur 327 non microfilmés non accessibles… Et qu’est-ce qu’ils ont fait depuis, les « élus » ? Et qu’est-ce qu’ils font maintenant, les « élus » ? Come on, les « élus » ! Bet better move your but : I’m the small axe, ready to… sharpened to…

Vous avez dit… Alfred ?

