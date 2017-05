Éric Stimpfling, Grand reporter France Télévision / RFO Guadeloupe, libère 3 cassettes, une 4ème toujours otage du caméscope

Certaines avortent, d’autres pas… Quelle histoire ! Un partenariat quelque peu douloureux, un caméscope qui prend l’eau, qui finit en cocotte brésilienne et c’est presque 3 ans plus tard que reviennent les bandes. Mars 2010 : « Vous portez nos couleurs, nous vous fournissons une caméra et un caisson étanche avec lesquels vous allez filmer votre Transat, après l’arrivée, nous récupérons les images et le matériel et nous montons un sujet magazine avec les images tournées. Une fois montées, les images vous sont retournées. Bref, nous vous proposons une couverture média ». Février : « est-ce que 2013 pourrait me permettre de récupérer nos sacrées cassettes sous convention (Une fois copiées, les cassettes seront restituées aux skippers. Les images sont libres de droit) ».

Bon, c’est vrai qu’on leur a rendu un peu minable le caméscope : quelques vis en moins, des fils qui pendouillent; petite faute d’inattention, encore une, et la vague sur le pont et « ça tourne » est joué, oups le caisson étanche ! Que voulez-vous, un vrai brouillard embué ambiant là dedans, le plus grand flou et puis glouglou, et puis impossible d’y régler tous les boutons, c’était pas encore GoPro; bref, une semaine de combat, Lebas en branle-bas, des piles en veux-tu en voilà, et face dans la cocotte minute; anyway anyhow, rien à y faire : l’ami camé stéthoscope périscope nous a quitté, une grande perte, plongée dans la solitude des bas fonds des classements. Mais bon, on l’a quand même rendu, en l’état ahahah, et une cassette au piège dedans; cool tout de m’aime : ils nous ont rien fait payer… Y avait plus de sous toute façon.

Et puis surtout… Ils ne l’ont pas fait, le sujet, le magazine, le fameux sujet magazine de la fameuse convention… C’est qu’ils vont se prendre une contravention; maître Jacques est toujours au coin ? Et la mousse tangue… Je sais pas ce qu’ils ont trafiqué au juste chez RFO ? Ben oui on a fini dernier… Et donc ? Cela pose t-il un quelconque problème ? À moi jamais. Même pas sûr qu’ils aient seulement visionné les cassettes ces enfoirés, trois fois une heure ça fait quand même trois heures, et trois fois une erreur, ça fait… Quelle horreur ! Du jemenfoutisme le journalisme je vous le dis moi ahahah. Bref, n’ont jamais retrouvé le caméscope non plus et la quatrième cassette, grosse fouille il paraît au pôle régional… Pas sûr qu’ils ne l’aient jamais cherché là aussi en fait… « Putain mais qu’est ce qu’il fait chier lédée » (et ouais, et pour changer, et même qu’on dit madame). Donc, pour conclure, RFO l’a pas fait, alors Riri l’a fait, direct, et c’est allé plutôt vite. Et puis c’est vrai qu’on passe plutôt un bon moment, et ça c’est tout à l’honneur du monteur, A. Polasek-b, P. Cabal s’y est pas trompé… Merci bien. On est jamais mieux servi que par soi-même comme on dit, pas vrai ? Et il y en a aussi une autre que j’aime bien et qui dit à peu près ceci : la vie n’est ni trop longue, ni trop courte, mais il y a des longueurs…

R.A.L.

www.MemoireStBarth.com

Une course, une île, des histoires (1h19′)

Transat Ag2r Concarneau – St Barth 2010

Un film de Richard Lédée & Christophe Lebas

Montage Alexandre Polasek-Bourgougnon

Vendredi 10 mai 2013 18h45 Salle du Paradis (ex-Paroissiale), rue de l’Église, Gustavia

Samedi 11 mai 2013 18h00 St Barth Yacht Club, plage de Public

Entrée gratuite