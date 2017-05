Oh putains… À deux pas de chez moi dîtes-moi : quel pied ! Avec un resto en sus, la loi elle a dit Avi. Un chien chaud, le cul bordé de nouilles, sûr vais y passer mes nuits. Il n’y a pas de hasard, Lédée sont pipés, les jeux me suis fait, dans le cercle. Croupier ? 33, impair, et passe. C’est le numéro 1026.

Bon, j’espère quand même qu’ils vont pas nous foutre des videurs portugais aux portes, sinon vais jamais rentrer. Non Nono, sans déconner c’est quoi cette autonomie ? Par dessus du Ministère de l’intérieur ! Eh Manu… Valses, envoies les roumaines, on a déjà le rhom. Il cherche des sous Nono, on pourrait peut-être ajuster un peu le droit de quai sur les passes, les chassis, les cylindrées ? Suis miso soup pas miso gin… Par dessus du Ministère de l’intérieur ! Pour Marché U aussi alors ??? I don’t love U, I don’t trust U, I don’t need U, I don’t want U… Fais mes courses pas de géant à Casino.

En tous cas, voilà qui va encore trouer le cul à Latournerie… Et cette fois c’est pas la faute à la houle hein : c’est la faute aux boules ! Les boules, il va Shanté ouah… La digue la digue la digue du Q. 33 impair et casse… C’est que les St Barths ont une réputation d’enfer à Sint Maarten : les seuls à retourner au bordel plein de cadeaux pour ces dames… Respect; On en a déjà marié plus d’un. Et pour 2014 les suédoises, cool thomas cook, la Friendly Island par excellence…

SB Ventures ? C’est qui encore ceux là ? Willem van Bokhorst en patois, dis-moi Nono, c’est quoi ce bazar ? On part à l’aventure là… Moi je préfèrerai en groupe Partouche, je partouche à tout, je partouche à fond. Pas de bandits manchots qu’il a dit mon Nono, mouais, des bandits à deux bras longs, et bientôt la fusillade; Je roulette russe, et bada bing, bang sur le gang.

Le révérend frère Christian du CESE, 16 ainsi soit-il, il a pas encore poussé son oraison ? Ça ne saurait tarder, sûr que ça va RALer, rale dussu mou démon : Saint-Barth la catholique en prend encore un coup, et le curé presbyte. Au fait Victorin, ma nomination au CESC c’est quand tu veux, suis au programme culdLurel ?

Non, en vérité, n’ai jamais eu trop de chance au jeu, et pas plus avec les femmes, la même peut-être. Faut dire aussi qu’il s’en fait de sacrées par ici… Pas vrai l’ukrainienne ? JaB & du whisky aussi. On est pas tous des macs de luxe. Tajangé, moi, supporter Ultra des maris Saint Germain, MSG pas PSG, champion de France et les dégâts, tous au point g tous chez point p, et gare aux MST. N’auriez pas vu ma fille ? Ma fillaimante.

Et puis, c’est pas tout ça : il serait grand temps urgent qu’ils remettent le distributeur à capotes sur la pharmacie, faudrait quand même leur rappeler qu’on a pas encore activé l’antivirus… au sida. Et revoilà Richard, et tout montemps.

Richard A.Lédée

Bazbar, Gustavia, jeudi 9 mai 2013.