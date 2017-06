Le loup-phoque avale Le Calmar et croque Le Pélican

Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ?

Je suis « Gustavia up the bay », en 2008 j’avais écrit un truc comme ça, au cas où je gagnais la Transat AG2R, donc qui reste encore à chanter… C’est qu’en permanence il faut anticiper, à tous les étages de barres de flèche on n’est à l’abri de rien, et puis surtout faut toujours rêver ; bref, j’étais sur un bon tempo mais en 2010 j’ai fini dernier :

ola yo yé cé bato fwrancé la / ola cé bato fwrancé la passé ?

moin pa ka wè yo si ké la

ola i yé bato corossol la / ola bato corossol la passé ?

moin pa ka wè-y si ké la

ola i yé bato di ven la / ola bato di ven la passé ?

moin pa ka wè-y si ké la

sel bato mwen ka wè la / sel bato la ki ja la

cé bato ti boug’ a gustavia



Bon, vous enflammez pas, c’est un concept hein, ça me dérangerait pas qu’il soit repris, d’ailleurs il serait temps : ils foutent quoi les jeunes là ? Il paraît qu’ils bénéficient des meilleures infrastructures… Mais du coup ils souffrent peut-être aussi d’un trop plein d’événementiels nautiques voire de subventions ? Ou alors ils font la course sur iPhone One ? On espère bientôt en foils ? D’ici là rendez-vous en 2018…

Vous interpellez sur le risque d’une forte abstention. Mais pourquoi voter ? Les élus ont-ils du pouvoir ? Que peuvent-ils faire ? Que pourraient-ils faire qu’ils ne font pas ? Un député peut-il rendre le monde meilleur ?

Excuse me ? Pourqui voter vous demandez ? Votez Lédée à Saint-Barthélemy et portez Chance à Saint-Martin. Les élus peuvent surtout, et ont le pouvoir, de faire des conneries, donc tout l’art consisterait à élire ceux qui seraient susceptibles de moins en faire (mais c’est 5 ans sans garantie). Dernièrement, je pense qu’on vient de refaire à nouveau le bon choix à Saint-Barthélemy, et là du fait on est juste en attente du prochain appel d’offre du Services Ressources Humaines, pour un(e) chargé(e) de mission : sous l’autorité de la direction générale (hic !), la collectivité recrute un agent pour remuer le cul des élus. Rigoureux et méthodique, il ou elle devra allier aisance relationnelle et disponibilité, surtout aux toilettes la veille des fêtes (pics d’activité). Et rappelez-vous, toujours, Bruno Magras ne donne droit à personne de prétendre aimer Saint-Barthélemy plus que lui : j’espère que cela est bien clair pour tout le monde et que personne n’aura l’outrecuidance d’asséner le contraire, j’y consacrerais toute ma veille parlementaire. Par contre en France là , je ne sais pas encore où on va…

Un député pour un monde meilleur ? Hélàs, mon brave.. Combien pourraient me dire ici, tout de suite à la lecture de cette ligne même, ce qu’en cinq ans Mr Gibbes a fait pour Saint-Barthélemy ? Nonobstant, ne perdez pas de vue que nous sommes présentement en compétition : treize candidats se disputent la gagne n’est-ce pas ? On va voter pour un partie ou alors on va voter pour une personne ? Un député se doit de savoir écrire, d’user de sa plus belle plume, même dans le cul, puis de savoir se relire, se réciter : vous imaginez un peu, si Mme Claire Javois est nommée ministre, Mme Micheline Jacques au perchoir ?! Soyons sérieux, et ne recherchez même pas l’efficacité ; Quant à Mme Choisy, ou Mlle on ne sait plus trop, moi je crains surtout pour l’épouse de Mr Macron, et donc pour La République, « en mâche »… Là aussi, soyons sérieux : assez de salades.

Vous n’avez imprimé « que » 25500 bulletins de vote, cela sera t-il suffisant ?

Permettez moi d’en douter ! Mais c’est exact, vous êtes fort bien renseigné : j’ai refusé en effet de me plier à la règle d’impression d’un nombre de bulletins double du nombre d’électeurs majoré de 10%, soient au bas mot 56.100 bulletins concernant notre circonscription (calculez vous-même à l’échelle nationale ce que cela représente avec 7882 candidats pour 47,5 millions d’électeurs). Le double emploi des bulletins de vote insérés à la fois dans les plis envoyés par La Poste par la commission de propagande, mais déjà aussi en nombre excessivement suffisant dans les bureaux de vote, se devrait d’être banni : c’est au passage un gâchis honteux dont les chantres candidats de la défense de l’environnement feraient mieux de commencer par se l’appliquer à eux-mêmes.

Etes-vous quelqu’un d’optimiste ou de pessimiste ? Qu’est-ce qui vous inquiète (à supposer qu’il y ait des choses qui vous inquiètent) ?

On me dit souvent pessimiste, mais je me sens « Pluto l’optimiste », un peu comme j’ai commencé la voile. Un exemple concret ? Bruno Magras figure parmi mes premiers fans, Monsieur dernière ligne de programme « Planter des arbres » a beau chanter à tu-tête « Javois Javois les tôles du verger », je suis convaincu qu’il votera pour moi. Qui d’ailleurs vous dit qu’il n’a pas voté Le Pen au deuxième tour ? Soyez certains : l’Homme et l’Isoloir tiennent leurs secrets, le parloir n’est pas un confessionnal (RAL, Gustavia 4/6/17 00:14).

Je ne dirais pas inquiet, mais franchement consterné… Consterné du trop plein (encore) de candidatures ici qui de près de loin touchent à la droite dite « pure » : deux candidats Le Pen père et fille, un candidat Vasselineau, l’ombre homonyme Beaupère ex-Choisy, ex-Fleming, ex-FN ex-MNR ex-Dubon Oignon ex-LR accélère debout la France lève toi et marche… Ça fait beaucoup vous ne trouvez pas ? Pour moi ça fait trop, déjà un c’est déjà trop.

Etes-vous heureux ? Vous avez besoin de quoi pour être heureux ? Et selon vous, de quoi ont besoin les gens pour être heureux ?

Mouais, suis au bord du suicide, sais pas si vais faire les 5% pour rembourser les affiches qu’on m’arrache à tour de bras, mais je me sens plutôt heureux. Vous me direz c’est assez simple : suis beau, riche, intelligent, sans nul doute la plus grosse poutre de Gustavia, un brin provocateur, une paille emmerdeur, une maille empailleur, le tout public (contrepèterie ?, RAL, Gustavia 4/6/17 00:38). J’ai besoin de travail. Quand Christophe Colomb a posé le gros orteil gauche sur la plage de Saint-Jean il s’est ébroué : « Money does not make a man rich , money makes a man busy »… Je suis un besogneux, un laborieux, à la télé plutôt fan d’ Armel Le Cleach qui claque le Vendée Globe en 8 ans après deux places de second, que de François Gabart qui le claque à sa seule participation… Notre Président de la République, il sort d’où déjà ?! Les gens ?? Les gens font ce qu’ils veulent, ce qu’ils peuvent… peuvent me critiquer, si ça les rend heureux, peuvent aussi essayer la jalousie, ça marche très bien. CQFD ces gens là.

Pensez-vous que les gens sont heureux à Saint-Barth ? Qu’est ce qui les rend malheureux, ou risque de les rendre malheureux ? Qu’est-ce qui pourrait les rendre plus heureux ?

Les gens, encore les gens ?? Mais Hurgo, je ne suis pas docteur, je ne suis pas sûr de connaître les gens moi, y’en a même que j’ai même pas envie ; Peut-être, il fut un temps, les gens zeussent zété zeureux zici, mais les gens sont de plus en plus en plus tendus ici ; Mais il n’y a pas qu’ici, les gens sont de plus en plus en plus tendus partout. Je pense qu’il suffirait juste d’installer des ralentisseurs, avec les bons panneaux signalisateurs : « Ralentir, c’est Réfléchir ». (RAL, Mount Gay Black Barrel, 00:56). Je peux toujours essayer de faire rire, il y a tellement de gens coincés, il paraît même que ça déride les fesses, et carotte les rendra roses ; Dieudonné tire Tombola sur un ketch, qu’est-ce qui reste, Tombalo ?

Considérant qu’à l’échelle de l’histoire de l’univers depuis le Big Bang, 13,8 milliards d’années rapportés sur une année, une seconde représente quatre siècles. Une vie humaine, de 70 – 80 ans, selon l’espérance de vie en France, un sixième de seconde. A 40 ans passés, que comptez-vous faire de ce douzième de seconde qui vous reste à vivre au plus (à l’échelle de l’univers) ?

Attendez c’est quoi ça, on est où là ? C’est votre réponse au calcul des bulletins Lattard ? 13,8 milliards ?? À bientôt 50 ans Pluto, de ce point de vue là et à cette échelle là, je vous dirais : juste une contrepèterie, mais enfin réussie, bruyante et ᶰodorifianteᶰ ; « le bruit et les odeurs », vous vous rappelez de celle-là ? C’était y’a combien de millième de milliseconde déjà ?

Le jour où votre maison brûle, que tenez-vous absolument à emporter ?

En vrac, dans la panique : mes lunettes, mon bob, et si, pas trop bourrée, et surtout, si déjà, dans mon lit, et que, je, m’en souvienne : par dessus, tout, ma femme, peut-être, et, au pire, un préservatif, en espérant, qu’il ait déjà fondu…

Que peut-on vous souhaiter, qu’est-ce qui pourrait vous arriver de mieux ? A l’inverse, qu’est-ce que vous ne voulez pas qu’il vous arrive ?

Député ? Ma vie foutue… Claquer la Transat Ag2R ça c’est un truc qui depuis tout petit longtemps me fait des jouets me fait déjouer. Ne plus bander ? Vieillir, une poche, je n’ai pas vraiment programmer de vieillir, je crains ne pas en avoir la force… 50 ans tout au plus : suppléant votez Lattard !

Et à Saint-Barth, aux Saint-Barth, que peut-on souhaiter de mieux ? A l’inverse, que ne voulez-vous pas qu’il leur arrive ? Pensez-vous pouvoir y faire quelque chose pour le faire advenir ou pour l’éviter ?

Peut-être la double imposition pour lutter contre la précarité de la double insularité ? Un cyclone, pour revitaliser le BTP, comme en 1995 ? Pas un tremblement de terre. Je vous dis il a des maisons qui vont descendre des mornes en un seul bloc, il ne faudra ni être dedans ni être en dessous. Mais il y a quand même une chose à faire : s’y préparer. A N T I C I P E R. Rappelez-vous, en permanence il faut anticiper, à tous les étages de barres de flèche on n’est à l’abri de rien.

Et Saint-Martin ?

Alors là il y a du boulot ! Je ne sais pas si vous avez arpenté les rue de Marigot récemment, ça fait peur, c’est tout mort, comme à Ponce à Puerto Rico, île en faillite… Peut-être aussi un vrai député pour Saint-Martin ?

Pourquoi tenez-vous à ce que Saint-Barth ait son propre député ? En quoi est-ce important ?

Dans la mouvance actuelle il y a un risque réel de perdre le député de Saint-Barthélemy/Saint-Martin tout court et de se retrouver de nouveau rattaché à une circonscription de la Guadeloupe. Donc je préconise comme défense l’attaque : réclamer d’emblée haut et fort un deuxième siège c’est au pire des cas au moins en sauver un.

La présente campagne transpire ce malaise, les duos les plus déséquilibrés jouent un tour ridicule d’équilibristes, d’autant que le suppléant n’a malheureusement qu’un rôle de faire valoir, on ne peut tout simplement pas être député de Saint-Barthélemy, et de Saint-Martin, ce n’est pas possible, le problème : ça ne s’explique même pas.

Saint-Barthélemy est une collectivité d’Outre-Mer, désormais inscrite dans la constitution, article 72-3, « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, » et cetera et cetera. Saint-Barthélemy a un sénateur, n’a pas de député, qu’est-ce que cela veut dire ? À chaque fois qu’il est question de Saint-Barthélemy dans les débats parlementaires, on assiste à un véritable lynchage qui presque vous culpabiliserait : il faut que cela cesse. Saint-Barth aura son député : VOTEZ LÉDÉE. Saint-Martin aussi, avec un peu de CHANCE.

RAL-HL Juin 2017