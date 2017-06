La plaisanterie n’aura que trop Duret, St Barth ou pas St Barth je ne suis pas Chauvin et inutile de se mettre Marthe Telle en tête ni de pousser le Bouchaut trop loin, Lattard me pèse et Duzant qu’il m’a pas trop porté Chance, par contre Javois beaucoup plus Claire maintenant, et j’ai Choisy, de battre le Feret, tant qu’il est show; De toute façon c’est soit je Fleming tout le monde et au topIsambourg la moule de Bouchaut, la Sein-Jacques et Désormeaux si pas trop Gros, au resto La Cazabonne, avec Gums en fond sonore : Manella… mwen ké fend’ tchou aw, pendan Penpen pa la, ouais : Arschnell Arschnell, j’aurais très bien pu tous vous Bouffar la cRoupe; Soit j’me mets au Pavot, et comme Rousseau baîlle au Cornette : mignonne allons voir si le rosier de Féligonde… Laquellec qui va gagner ? Dans trois jours Ouvrard ? Que Dieumegard, et allez donc tous vous faire cuire une Hamlet : Lédée sont pipés (et ça fait du bien).

Richard Antoine Lédée, ou l’amiRAL du C.L.A.S.H (Comité de Liaison et d’Application des Sources Historiques)

