Une île, Un peu d’histoires ?

Jamais deux cent Troie : lorsque le débat et la loi orgasmnique remettent le sort du-dit député des Îles du-dit Nord entre les mains du redécoupage de 2010, au contraire du Sénat où de suite déjà fait siège le voilu Mich’ Magras, Victorin programme culdeLurel, tout mou d’ébat sans éclat, l’a emporté postériori 2007, et est en fonction dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe dont dépend encore électoralolégislativement Saint-Barthélemy et Saint-Martin… Mais ceci prépondérantement grâce aux voix guadeloupéniènes acquises à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, autrement dort ville Albert : c’est bien là la première anomalie du triptyque – One ;

& Two ? Avec un déséquilibre manifeste d’électeurs inscrits 4/5 – 1/5, c’est encore prépondérantement avec les voix acquises à Saint-Barthélemy que le tout frais député de Saint-Martin Dan Jibe s’impose 2012 dans la nouvelle circonscription créée, la 1ère du département 977 (comme si il y en avait une 2ème et encore un département par ici…), autrement au pilori are nails Guillaume ! Certes il est vrai qu’en suppléante Jibe avait raflé la mise et du doigt touché le pactole avec l’ex-gouroue de l’urbanisme St Barth et les miens, mais désormais, et Dieu merci, retirée et recontrovertie dans l’immobilier…

& Three ? Et bien trois c’est le député de Saint-Barthélemy qui va maintenant faire valoir son droit dans cette fumeuse 1ère circonscription… Avec toujours une seule et unique ligne à son arc : un député pour chaque Saint !!

Comment valider justifier accepter acquiescer entériner capituler en effet, à la lumière sombre d’aujourd’hui des dessous photophore d’hier, les raisons pour lesquelles le député de Saint-Barthélemy n’a pas été retenu ? Puisque c’est bien de lui dont il s’agit, et depuis le début. Seule collectivité d’Outre-mer de France et de France toute courte à ne pas disposer de son siège à l’assemblée ? Trop coûteux ?! Ah la bonne blague, et dans la même logique faudrait-il donc supprimer le sénateur en un nouveau redécoupage shampoing deux en un ? En marche sur la tête là, Le Pen à jouir : seriously what a Pen in the ass, et autres attachées enveloppées parlementaires… Et bien figurez-vous, une fois n’est pas coutume, que vous allez pouvoir vous le puiser dans l’excédent de sécurité sociale reversé à la CGSS. Une iniquité démographique ?! Ah la bonne blague, la France ne saurait, ne devrait et ne pourra se passer du vivier de ce creuset telle sa mine du Creusot. Vous avez bien là sous vos yeux et à portée de main le choix de la candidature unilatéRAL – Votez, faîtes voter et dévoter le ticket Lédée-Piper (sans étiqueteuse), a new wave and so you’d better shape up, shuffle up, il n’y aura point d’autre alternative ni d’autre programme : un député pour Saint-Barthélemy POINT BARRE à l’amiRAL, car ce n’est plus moi qui vais aller me faire des putes à Sion à Saint-Martin.

Richard Antoine Lédée, ou l’amiRAL du C.L.A.S.H.

Bistro Joséphine, Gustavia, avril 2017.