Un nouveau scrutin s’offre à vous. Et 13 apôtres vous ouvrent leurs bras si ce ne sont leurs cuisses ; L’embarras du choix mais surtout, et qui n’a pas de prix, la liberté de choisir ; VOTEZ !

Après les territoriales, les présidentielles, voici donc le troisième round : les élections législatives, généralement le plus boudé des scrutins après les européennes, encore souvent mal compris, et pourtant un vote fondamental et déterminant : dans 15 jours le tout frais mais pas rasé gouvernement Philippe peut déjà être mis au tapis, KO ! Et avec lui, tout le quinquennat de notre nouveau président.

La désaffection manifeste et croissante dans nos territoires pour la chose politique doit être enrayée. La pléthore de candidat-e-s suffira t-elle à cela ? À Saint-Barthélemy, surement, avec pour la toute première fois non pas un mais pas moins de six candidats locaux (dont un parachute, un parasol et deux parasites déchus radioactifs), on votera immanquablement plus. Difficile d’ailleurs de faire pire que les deux précédentes échéances ; Toutefois, 5287 inscrits à Saint-Barthélemy contre 20.152 inscrits à Saint-Martin : quelle équité électorale ? Il faut un député pour chaque Saint ! Le respect de l’histoire de ces deux territoires l’exige : au diable le sacrifice sur l’autel cinq étoiles démographique ! Brisons cet autre paradoxe de notre loi organique de 2007. Saint-Barths, Saint-Martinois, fêtards de Pinel, cabris de fourchue et contrebandiers de Tintamarre, ceux qui prétendent vous représenter se moquent de vous : quid de la sécularité de votre peuplement, votre honneur, vos croyances, vos coutumes, vos langues, vos exonérations fiscales, vos recettes de grands-mères, votre fierté, que l’on vous demande de ravaler ? Cette comédie n’a que trop duré. Elle doit cesser !

Localement, Saint-Barthélemy se voile la face, et le bikini. En toute ataraxie, faute d’alternative crédible et satisfaisante, donc par défaut, elle vient de reconduire aux affaires une majorité somnolente, lassée par le pouvoir. Et à sa tête toujours ce même tautologue apodictique. Saint-Martin, elle, a fait le choix d’une nouvelle majorité, parfumée et virile. Un trompe l’œil : que nenni, oubliée l’alacrité, la droite est et sera défaite : Les Républicains ne sont pas passés. Et cette République ne marchera pas ! Ja vois ja vois, les tôles du verger.

Au national, la France a choisi, certes, bien forcée : un président flambant, neuf comme un sou propre. Mais le cul entre deux chaises, un pied à droite, un pied à gauche, la queue entre les jambes. Certes l’atout Choisy ne manque pas de charmes. Mais ce ne sont là qu’artifices, strasses et paillettes. Stir it up, little darling. Comment voulez-vous marcher dans ces conditions ? Dès lors où l’essence même de la nouvelle promesse est le mélange des genres, des partis, des tendances, des nuances : on court à l’écartèlement ! Voire « En Marche Arrière » à l’émasculation…

Ces circonstances, m’ont ainsi donc bien convaincu aujourd’hui de me déclarer candidat au poste de député de nos deux îles, de briguer vos suffrages.

Qui est Richard Lédée, pour bien vous députer ?

Agé de 46 ans, parlant couramment français, anglais, créole, diplômé de l’école primaire de Gustavia, incorporé 94/10 au 151ème régiment d’infanterie de Verdun, dont la devise est « On ne passe pas », et l’hymne : « C’est le 151, qui n’a jamais peur de rien, sur un signal il s’élance en avant, le 151 ! ». Marin, ayant bravé bien des crachins, sur trois courses transatlantiques en double Lorient puis Concarneau – St Barth, notamment. Un temps investi dans le monde associatif, trésorier simultané au sein des 1901 SB JAM et Saint-Barth Yacht Club (SBYC) sur l’île des milliardaires. Ayant par ailleurs souvent songé à m’investir également en partie française de la friendly Island, notamment auprès du Vélo Club de La Pédale du Centre des Terres Basses, des Amis des Naturistes de la Baie Orientale et de l’Amikal du Tir de Fléchettes de Sandy Ground.

Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Nantes, DPEA Architecture Navale, en 2004, avec notamment la rédaction d’un Mémoire intitulé « Kanot kouss péyi, Traditional racin’ boat & Petites Antilles », présentement commerçant, fervent passionné d’histoire, de notre histoire, celle du caillou, du confetti, avant bimbos et paparazzis, j’ai épluché les Archives Nationales d’Outre-Mer à Aix-en-Provence, les archives départementales de Bisdary, Gourbeyre, Guadeloupe et les Archives Nationales de Suède et autres lieux de Stockholm, afin d’exhumer le passé esclavagiste et négrier de Saint-Barthélemy. Je dénonce toujours aujourd’hui le mauvais état et l’éparpillement de ces boîtes de papiers, et notamment l’inaccessibilité au « Fonds suédois de Saint-Barthélemy » à Aix-en-Provence.

J’ai collaboré aux sites internet Montray Kreyol (Site de défense des langues et cultures créoles des Amériques et de l’Océan indien) de Raphaël Confiant, Potomitan (Site de promotion des cultures et des langues créoles), et au site internet L’aménagement linguistique dans le monde du Québécois Jacques Leclerc. Allergique aux thèses et aux extrémistes de droite, je participe, avec d’autres, à envoyer un dénommé Christophe Beaupère, directeur du cabinet d’un dénommé Bruno Mégret, puis d’un autre Bruno Magras, faire deux fois une provision complète des exemplaires du Canard Enchaîné. En deux volets : « Un facho précédent à Saint-Barth » et « Courage fuyons facho devant ». Tout comme je dénonce aujourd’hui l’apposition du nom R. De Haenen, de connotation, courant et nuance fasciste sur l’aéroport de Saint-Barthélemy à la place de celui du Roi suédois bisexuel Gustav III.

Autoproclamé l’ami RAL (Richard Antoine Lédée) du C.L.A.S.H (Comité de Liaison et d’Application des Sources Historiques), en 2009 suite à une erreur ministérielle matérielle Yves Jégo conséquence de mauvais effet d’annonce, je m’empare du nom de domaine dédié à une plateforme gouvernementale issue des assises de l’Outre-Mer destinée à y relancer le tourisme… et le redirige vers mon site internet C-L-A-S-H.info où est demandée la modification de la date de commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Barthélemy. En 2010, je parachève ma troisième Transat AG2R sur le support Figaro 33 au nom de course www.MemoireStBarth.com, adresse du site internet où est désormais rassemblée une bonne partie des travaux et recherches concernant l’esclavage et la traite négrière à Saint-Barthélemy.

Par François Fillon, Marie-Luce Penchard et Claude Guéant le décret n°2012-553 du 23 avril 2012 vient finalement modifier le décret n°83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et rétablit l’ordre alphabétique de la liste en y ajoutant Saint-Barthélemy et Saint-Martin et en fixant les dates de commémoration respectivement au 9 octobre et au 27 mai (28 mai… ?).

Pétri de conviction, épris de vérité, prix de beauté au concours canin d’Évian-les-Bains, l’homme qui dérange, l’homme qui fait peur, l’homme qui fait grincer des dents au sein de l’establishment, je me présente aujourd’hui devant vous avec mon remplaçant Hugo Lattard, né Hugo Wego, homme de basse pression et de haute visée.

Pour revendiquer haut et fort et clair et permettre à nos populations d’obtenir :

MES ENGAGEMENTS POUR NOS TERRITOIRES ET LA FRANCE

- L’attribution d’un deuxième siège de député dans le « département » 977/978 avec création simultanée d’une deuxième circonscription bien distincte : Saint-Barthélemy ;

- Prioritairement à la réduction du nombre de parlementaires : la réduction des salaires, retraites et enveloppes parlementaires ; et clarification, et transparence des attributions collaboratives ; Encore plus de contrôle sur la ventilation de la réserve parlementaire via les collectivités locales ou autres règles à définir ;

- La prise en compte du vote blanc (ou noir) ; la lutte contre le gaspillage des bulletins de vote : je boycotte le double emploi de l’envoi des bulletins dans les plis des circulaires (professions de foi) puisque les bulletins se trouvent déjà en nombre bien suffisant dans les bureaux de vote ;

- La modification de la date de commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Martin du 27 au 28 mai ;

- Une réforme profonde de la justice, notamment des affaires familiales ;

- Le refus du Service National Macron d’un mois,

- L’obligation à la formation répétée de tous les citoyens aux gestes qui sauvent ;

- Un numéro 17 de la Gendarmerie composé à Saint-Barthélemy qui sonne directement à Saint-Barthélemy et non plus à Saint-Martin ;

- La dépénalisation immédiate du Cannabis à usage médical ;

- L’organisation d’un référendum national sur la légalisation du Cannabis Sativa à usage récréatif ;

- L’obligation pour les établissements de nuit de nos îles à passer au minimum 20% de musique du bassin caribéen si ce n’est de la musique de qualité ;

- La limitation à 80cm3 par implant mammaire du volume de silicone autorisé dans les bars de plages de nos îles ;

- La possibilité pour les Portugais de loger au moins un week-end par an dans les maisons vides qu’ils construisent à longueur d’année à Saint-Barthélemy ;

- And more to come, work still in progress… Always.

VOTEZ ! Votez tout court, votez toujours plus nombreux, votez utile et agréable, votez qui bon vous semble.

POUR ENCORE PLUS DE RESPECT DE NOS SPÉCIFICITÉS.

RAL/HL 2017