Mr le Ministre, notre député bien dévolu,

Pour quelques semaines encore, vous êtes député PS de Saint-Barthélemy; comment dès lors s’expliquer que vous ayez laissé notre président NS trôner seul cette dernière quinzaine sur tous nos panneaux électoraux ?

Une piste peut-être : n’ayant jamais tenu promesse législativo-électorale de vous battre pour un député pour chacune des deux îles dites du nord, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, pourtant aux suffrages desquelles vous devez grandement votre victoire aux législatives 2007 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe*, vous auriez soudainement succombé à ses lettres aux ultramarins (et sous peu ultra Marine) qui nous promettent « une deuxième étape, souhaitant réfléchir à nouveau à la possibilité de doter Saint-Barthélemy et Saint-Martin d’un député autonome, dans le cadre de la réforme qui sera nécessaire pour l’adoption d’une dose de proportionnelle pour les élections législatives » ?

Mais enfin Victorin, qu’est-ce donc que cet mas-ka-rad’, à l’heure où le CSA nous chipote de la seconde à l’audio et à l’audiovisuel, ne serait-on pas là en plein dans le visuel ? Peut-être qu’un petit ajustement législatif s’impose, faudrait-il rajouter une ligne au programme voire pis, tonner un avocat ? À moins que vous ne soyez encore tombé sous les charmes tout-sarkoziens, lui qui « souhaite que le Préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin soit désormais un Préfet de plein exercice, et non plus un Préfet délégué comme c’est le cas aujourd’hui » ? Faîtes donc que ce plein exercice consiste à lui fournir, à notre Préfet, en sus des affiches, un pot de colle…

* 1551 voix d’avance au décompte final, dont 359 à Saint-Barthélemy et 849 à Saint-Martin…