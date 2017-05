Nantes, son château des ducs, son éléphant de l’île et depuis ce dimanche 25 mars 2012 son « Mémorial de l’abolition de l’esclavage »

Déambulation, imprégnation, méditation, interrogation.

1800 expéditions négrières nantaises (1)

« L’Aimable », « La Gentille », « Le Prudent », « Le Charlot », « Le Pantin », « Le Rubis », « La Fortune », « L’Espérance », « La Généreuse », « La Jolie », « La Levrette », « La Pucelle d’Orléans », « La Gaillarde », « La Folie », « La Tolérance », « L’Heureux », « La Catin », « La Reine des Anges », « Les Deux Nantais », « L’Intrépide », « La Vertu », « Cul de Sac », « La Paix », « Le Brutus », « La Belle Nantaise »…

Et il y eut aussi « Le Protée », « Le Chasseur », « La Félicité », « L’Auguste »… liés à l’île suédoise de Saint-Barthélemy pour y être passé « entré à Fourchu (…) et delà s’enfut a St Domingue oû il brocanta ses Negres Français avec le defunt Roi Christophe », pour y avoir désarmé et y avoir été vendu et caetera (le Répertoire de la traite négrière : Saint-Barthélemy (Suède)).

550 000 déportations (1)

« Le 23 mars 1774 il s’est jeté (…) à la mer 14 femmes noires toutes ensemble et dans le même temps, par un seul mouvement… Quelque diligence qu’on put faire, la mer étant extrêmement grosse et agitée, ventant avec tourmente, les requins en avaient déjà mangé plusieurs avant qu’il y ait eu même du monde embarqué, qu’on parvint cependant à pouvoir en sauver 7 dont une mourut… »

Déclaration du capitaine Louis Mosnier, commandant le navire négrier « Le Soleil », en 1773-1774 (France)

« Tous les esclaves d’une voix unanime, ne font qu’un cri (…) pour réclamer une liberté qu’ils ont justement gagnée par un siècle de souffrances et de servitude ignominieuse.«

Lettre adressée à Vioménil, gouverneur de la Martinique, par le nègre libre Alexis Casimir, 1789 (Martinique, Antilles)

Nantes, vous ne viendrez plus par hasard.

Anne-B from l’île de Nantes, venue, revenue au « Mémorial de l’abolition de l’esclavage ».

(1) Les chiffres sont extraits du «Mémorial de l’abolition de l’esclavage» et basés sur l’état des connaissances à l’ouverture du Mémorial. Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancement de la recherche historique.

NB : Les Chiffres, les noms des navires négriers et les textes sont extraits du « Mémorial de l’abolition de l’esclavage ».

Pour en savoir plus : Mémorial de l’abolition de l’esclavage, Voyages : The Trans-Atlantic Slave Trade Database (état de la recherche historique)